Rige un alerta meteorológico por lluvias y tormentas fuertes en el conurbano

El pronóstico extendido.

Un aviso de lluvias intensas con ráfagas lanzó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este sábado 28/12. El Alerta rige para una amplia zona que incluye la ciudad de Buenos Aires, el noreste de la provincia de Buenos Aires y el sur de Entre Ríos.

“Se espera que al menos hasta la tarde de este sábado, el área de cobertura sea afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes que en forma localizada pueden provocar abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo”, informó el organismo.

El alerta rige para “Norte, centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires, Centro y sur de Córdoba, San Luis, Sur de Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Rio de la Plata”, especificó el SMN.

Comunicado de la Municipalidad de Berazategui

ATENCIÓN VECINO: ALERTA POR TORMENTAS FUERTES CON RÁFAGAS DE VIENTO Y OCASIONAL CAÍDA DE GRANIZO

Ante el aviso emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para hoy, sábado 28 de diceimbre, te acercamos algunas recomendaciones:

– No saques la basura, para evitar tapar desagües.

– No permanezcas a la intemperie. En caso de estar en la calle, circulá por lugares seguros.

– No pases por sectores bajo agua, mucho menos si supera la altura de la rodilla.

– No toques alambrados ni cables en la calle. Si ves esta situación irregular, da aviso de inmediato a alguno de los teléfonos municipales:

– CAV: 0800-666-3405.

– Secretaría de Seguridad: 147 (Emergencias) – 0800-999-0247/2525.

– En caso de tener un accidente, comunicate con el CEM al 107.

Pronóstico extendido

Para el sábado se esperan tormentas aisladas y chaparrones, con una temperatura mínima de 23 grados y una máxima de 27. Vientos del norte cambiando al noreste.

Ya el domingo se prevé cielo mayormente nublado y chaparrones por la tarde-noche, con registros térmicos que irán de los 23 a los 30 grados. Vientos del sudeste rotando al este.

Para el lunes 30 de diciembre el SMN anuncia una jornada nublada con chaparrones y lluvias durante la noche. La temperatura mínima será de 23 y la máxima de 25 grados.

Finalmente, el 31 se espera una jornada con mucha nubosiddad y con altas probabilidades de chaparrones hacia la noche. La temperatura estimada será de 23 grados de mínima y 28 de máxima. En tanto el año comenzará el miércoles con similares condiciones (mayormente nublado) aunque con bajas probabilidades de lluvias.