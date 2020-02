Leé las declaraciones completas de Thomsen y Pertossi

“Nos hizo pasar a firmar papeles en distintas oficinas, que esos papeles nos enteramos que decían que nos habían mostrado las fotos, videos y que nos habían explicado el hecho y en realidad no se nos había explicado nada. Yo había pedido tres veces que nos muestren el video para saber de qué se nos estaba acusando porque todavía no sabíamos que había pasado. Sólo sabíamos que había un chico fallecido y se nos negó a mostrar el video. Nos empezó a decir que no nos lo podía mostrar las tres veces que yo le pedí”.

“Nos mintió que nos había mostrado el expediente y que se había leído y no era cierto. Nosotros nos sentimos muy frustrados por la Justicia. No se nos explicó nada. Nos dijeron cosas que no entendimos y nunca se nos dio el espacio para que nos expliquen qué era lo que estaba pasando. A nosotros nos condenó la sociedad antes que cualquier juez o fiscal. Nos condenaron los medios diciendo todo lo que supuestamente había pasado. Ellos tenían los videos y nosotros nos enteramos por nuestras familias el día de visitas ya privados de nuestra libertad. Nos enteramos todo lo que había pasado ese día porque nunca nos lo habían explicado”, siguió Thomsem.

“Quiero que sepan que nosotros estamos dispuestos a declarar desde el primer día, pero como no entendíamos que es lo que estaba sucediendo, nos mintieron. En la fiscalía fue un trámite. Cómo era de noche se ve que la fiscal estaba apurada. No se nos explicó nada. Se ve que se quería ir. Nos mintieron para que nos vayamos más rápido. Siempre privados de la libertad, no podíamos comunicarnos con nadie”.

Consultado sobre si responderá preguntas, Thomsem respondió: “No porque no confío en la fiscal porque se nos mintió desde el primer día. Voy a presentar un escrito”.

El otro indagado fue Ciro Pertossi, quien dijo: “Yo declararía pero no en frente de la doctora Zamboni porque me genera cierta desconfianza, ya que no se si lo que voy a decir acá va a salir en los medios, como ya estuvo pasando que se filtraron cosas, que por lo único que nos enteramos del caso fue por otros internos.Nosotros lo único que queremos es que todo esto termine. Nosotros tenemos ganas de declarar porque ya no soportamos la presión de los medios y de los presos que nos vienen amenazando cada día”.

“No voy a responder preguntas. Porque como ya dije me genera desconfianza la fiscal Zamboni, ya que desde un principio no supimos de que se nos acusaba. Por el único medio fue por los internos. Sentimos que nos mintió y que nos escondió cosas. Pedimos desde el primer día videos que nos pudimos ver y hasta el día de hoy no vimos”.