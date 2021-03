Se hicieron pasar por personal de Salud y se vacunaron contra el coronavirus

Decenas de personas habrían recibido la vacuna contra el coronavirus en forma irregular en el Departamento de General Alvear, en la Provincia de Mendoza. Así lo confirmó el jefe del Área de Salud municipal, Juan José Castro, durante una conferencia de prensa.

El episodio se suma a las cuatro personas vacunadas cuando no les correspondía en el Valle de Uco.

Castro reveló que un número de personas no especificado, pero que podría superar el centenar, se hicieron pasar por personal de la salud para recibir la vacuna contra la Covid- 19. “Sé que llegó una lista de Mendoza, nunca miré esta lista, sé que han hecho un trabajo de investigación todos los periodistas y no sé si han detectado 10, 20 o 100 personas vacunadas que no le correspondía, yo digo lo mismo, hablen con cualquiera de esos personas y pregunten por qué fueron vacunadas”, dijo el funcionario.

Además, Castro admitió que “El responsable directo del vacunatorio soy yo, no voy a sacar los pies del plato”. En ese sentido sostuvo que “en ese momento no había una lista como está llegando ahora con nombre y apellido, no se pedía bono de sueldo ni certificado para decir a que grupo perteneces. Vos venías y decías yo pertenezco al hospital y eras vacunado, cualquiera venía con un guardapolvo y era vacunado. La gente del vacunatorio no tiene la obligación de conocer a 2 mil o 3 mil personas”, agregó.

Castro dijo que “lo que ha sucedido es grave antes no se toman los recaudos que se toman ahora, que han llegado listas, debería haber sido como es ahora. Claro que es grave, en ese momento no se tenían listas”.