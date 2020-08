Se quitó la vida pero lo declararon muerto por coronavirus

Una mujer denunció que su esposo, quien murió producto de un suicidio, fue declarado muerto a causa del COVID-19 en el certificado de defunción.

La mujer es Luciana, estudiante de auxiliar de enfermería, quien vivía con su esposo Emanuel y el hijo de ambos, en el barrio San Jorge. Días atrás, el hombre decidió quitarse la vida, en medio de un agudo cuadro depresivo.

“Él sufrió mucho en su vida, tenía problemas de bebida, pero no estaba borracho ese día”, detalló Luciana a El Radar del Sur. El sábado 8 de agosto “Estuvimos hablando cuando estaba en el colectivo. Cuando estaba por el Arco de San Jorge me manda un mensaje que dice “chau los veo en otra vida perdónenme los amo, tengo miedo”, yo lo vuelvo a llamar y ya no atendía”, agregó la joven.

Al llegar a la vivienda, Luciana halló a su marido ya sin vida. “Vino la policía, nunca vino el perito. Solamente vinieron los policías comunes, sacaron fotos y se llevaron el pañuelo, y la ambulancia vino después de una hora», recordó.

Cuando el cuerpo llegó a la cochería Colonial, Luciana recibió el certificado de defunción, que para su sorpresa presentaba un grosero error en la causa de muerte: «Cuando me dan el certificado de defunción, yo que estaba con mi papá y mi cuñada, les digo acá hay un error, dice que murió por COVID y no es así. Les pido que cambien porque si no, no íbamos a poder entrar al cementerio”, contó.

Los empleados de la cochería accedieron, aunque pero ello debían llevar nuevamente el cuerpo a la morgue. “La primera vez que fue a la morgue ni lo tocaron, lo miraron y le pusieron COVID, cuando él tenía marcado todo el cuello. El de la (cochería) Colonial me dijo que tenía otros cuatro casos más para arreglar, ya que a todos le ponen COVID. Acá el grave error lo cometió el médico forense, que no hizo su trabajo”, indicó.

En medio de tanto dolor, la joven expresó que «Todo esto no me va a devolver a mi marido con vida, pero lo hago público para que no jueguen con el dolor de la gente como lo hicieron con nosotros. Estamos destrozados. Para ellos son números, para mi todo esto es una gran mentira: morís de un tiro en la frente y te ponen que morís por coronavirus», se quejó.