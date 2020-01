Repudian videoclip de Sebastián Yatra que incita al abuso sexual infantil

Hoy salimos pase lo que pase Que mañana no hay clase, pase Que mañana no hay clase, pase Que mañana no hay clase ¿Qué? (jajajaja), que mañana no hay clase

Ella se desacata

Me dice que en la cama no hay quien la mata

Y más cuando ponen musiquita de Sebastian Yatra

Le gusta el reggaetón, pero con ellos no se retrata

No le ofrezcas botella, que ella tiene su propia plata

No quiere novio, eso es obvio

Dice que toditos empiezan bien bonito

Pero después termina en odio

Que mejor disfruta la vida y así evita problema

Yo creo que si le gano puedo invitar a to estás nenas

Se ve que nada le da pena, y no es que esté algarete

Es que simplemente le gusta veinticuatro siete

They say that bad girls don’t go to heaven

Y a ella le gusta twenty-four seven

Ella quiere veinticuatro siete (ay)

Se ve tranquila, pero le mete

Veinticuatro siete (ay)

No quiere rosas, quiere juguetes

Cuando ella le mete (ay)

No quiere flores, quiere billete

Veinticuatro siete,

Ella quiere veinticuatro siete

Hoy salimos pase lo que pase

Que mañana no hay clase, pase

Que mañana no hay clase, pase

Que mañana no hay clase

¿Qué?, que mañana no hay clase

Yo pillarla quisisera

Darle lo que quiera

Toda la noche entera que le dé (Que le dé)

Si se activa, le doy lo que quiera

Toda la noche entera que le dé (Que le dé)

La tengo en vela, pa’ darle lo que quiera

Toda la noche entera que le dé (Que le dé)

Ella a galope y yo como el coyote

Esperando que la correcamino conmigo se tope

In-indomable,

Como yegua sin jinete

Anda siempre sexy, bien vestida y maquilla’ (Uh)

Bien guilla’ (Ah),

Matando la liga donde quiera que va (Uh)

Es una abusadora (Ah)

Con su figura matadora

Y quien la mira se enamora al instante (¡Uh!)

Cayendo en el embrujo de su mirada hipnotizaste (Hechizante)

Radiante y brillante como diamante (Uh uh uh)

Ella quiere veinticuatro siete (ay ay ay)

Se ve tranquila, pero le mete

Veinticuatro siete (ay)

No quiere rosas, quiere juguetes

Cuando ella le mete (ay)

No quiere flores, quiere billete

Veinticuatro siete,

Ella quiere veinticuatro siete

Mera, ando con el Dálmata, con Sebastián Yatra

Mañana no hay clase tenemos sábado y domingo

Mañana no hay clase tenemos sábado y domingo

Mañana no hay clase tenemos sábado y domingo

De Miami a Medellín, Colombia

Hoy salimos pase lo que pase

Que mañana no hay clase, pase

Que mañana no hay clase, pase

Que mañana no hay clase

¿Qué?, que mañana no hay clase

Yatra, Yatra