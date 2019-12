Así funcionarán los servicios municipales de Berazategui los días 30 y 31

La Municipalidad de Berazategui informa que durante el asueto y feriado por Año Nuevo (31 de diciembre y 1° de enero) se mantendrán de guardia los siguientes servicios:

En primer lugar, se solicita a los vecinos no sacar los residuos domiciliarios el lunes 30 y martes 31 de diciembre, ya que el 31 y el 1º de enero no circulará el camión recolector. A partir del miércoles 1/01 ya se puede sacar la basura, en su horario habitual de 19.00 a 21.00, y se pide que si tienen que tirar vidrios, los dejen separados y con un cartel de aviso, para que los trabajadores no se lastimen.

Por otra parte, ante urgencias vinculadas al alumbrado público, servicios sanitarios (cloacas y agua) u otros, podrán contactarse el 31 de diciembre con el Centro de Atención al Vecino (CAV), al 0800-666-3405, en el horario de 8.00 a 18.00.

Los siguientes Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS), en tanto, permanecerán de guardia médica y enfermería durante las 24 horas: