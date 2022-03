Cómo obtener una Tablet gratis: requisitos e inscripción

Tablet para monotributistas: ¿Cómo acceder al programa?

Según se informó, el ENACOM evaluará las postulaciones que realizará cada jurisdicción o asociación civil, para luego entregarse los dispositivos para monotributistas. Sin embargo, los y las interesadas no deberán inscribirse de manera particular al programa, si no que los beneficiarios son determinados de forma articulada con las distintas instancias municipales, provinciales y jurisdiccionales.