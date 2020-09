Tiñó a un perro de verde y lo acusan de maltrato animal

Un peluquero de perros fue repudiado en las redes sociales luego de que compartiera imágenes de un perro verde al que había teñido. Los insultos y reclamos llenaron su muro de facebook, tras lo cual el hombre decidió dar de baja las publicaciones.

El hecho se conoció en las últimas horas, cuando desde la cuenta del usuario Sergio Sanabria compartieron imágenes con el animal teñido de verde. Las respuestas no se hicieron esperar y los seguidores comenzaron a repudiar el accionar por considerarlo peligroso, al tiempo que denunciaban maltrato animal.

Luego de algunas horas, el usuario dio de baja las publicaciones, aunque en los siguientes posteos los insultos continuaban. El responsable, que vive en la provincia de Chaco, se limitó a responder algunos de esos comentarios justificándose con que quien había hecho la tintura era «una estudiante» y «a pedido de la dueña del animal». En otra respuestas aseguró que se trataba de una tintura vegetal, la cual no era daniña para la mascota. Pese a todos esos argumentos, el repudio continuó:

«Si sentís tanto amor como decís no vas a teñir al perro x más que la dueña así lo quiera. no son juguetes para que la gente haga con ellos lo que quieran. dónde viste que se tiña un perro? colorante de vegetal, no suena más saludable . sigue siendo colorante. Fijate la cara de ese perrito, anda a saber el olor que tenía eso, y la sensibilidad que tienen ellos al olfato. lo que hiciste no tiene justificación», escribió otra usuaria.

«Entiendo que vivas de esto pero si lo vas a hacer, date cuenta que estás trabajando con seres vivos. Hacélo con el respeto que se merecen. Deberias recapacitar y darte cuenta de que gracias a ellos te estás ganando la vida. Las tinturas que usaste, sean tóxicas o no, no hay razón ni excusa para usarlas en animales. Los cortes y baños son para mantener una buena salud e higiene en los animales. Ayuda a la salud física y mental del perro. Hacerlos pasar por una situación de teñido de pelo, sólo los hace pasar por una situación de estrés y sentirse extraños con su propio cuerpo. Espero que aprendas a reflexiones de todo esto y aunque te lo pidan, no deberías teñir a un perro por respeto a ellos. Jamás. En ninguna razón, ni circunstancia. Si no tenés respeto por los animales, de todo corazón, te pido que cambies de profesión. Porque lo que hiciste, está mal. Y subir fotos de ello, también está mal. Si tenés un mínimo de respeto hacia ellos y fue por ignorancia más que por negligencia y estás dispuesto a aprender y cambiar, te invito a informarte más y jamás hacer que otro perrito o animalito pase por una situación así», se expresó otra usuaria.

«Por lo que se ve no es el primer perro al que le haces esto. Si pensás seguir en esta profesión te pido por favor que te informes de verdad, con respecto a TODO, además de no volver a teñir a un perro solo porque fuiste escrachado. Por favor respetalos y con el corazon trata de hacer que el resto los respete también, si deciden no escuchar es caso aparte, pero esta vez sos tan culpable como la dueña, no pueden defenderse solos», escribió otra usuaria.