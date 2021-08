Todospornachito: bernalense de 7 años padece DIPG y necesita un costoso tratamiento

Nachito tiene 7 años y cursa segundo grado. Es un apasionado de las matemáticas, el básquet y es «un guerrero», según definió su familia en las redes sociales.

El 19 de mayo pasado, Nacho se sintió mal tras una clase de zoom y a la noche debieron internarlo en terapia: le diagnosticaron DIPG, un cáncer en el tronco encefálico, muy extraño, que, «si bien no suele dar metástasis, al apretar los nervios que pasan por el tronco compromete las funciones básicas de todo ser humano», explicaron. «Lo peor es que en Argentina no tiene cura», indicó la familia.

Luego de 64 días de estar internado en el Sanatorio, con 28 sesiones de rayos incluidas, ahora tiene internación domiciliaria. Si bien la quimioterapia le ayudó a paliar los dolores y a recuperar movilidad, al pequeño le cuesta hablar porque no escucha y espera pronto dejar de usar sonda.

En un posteo en las redes, explicaron que «Me cuesta hablar porque no escucho pero entiendo todo y me comunico perfectamente con un cartel de letras! Aprendí a usar mi mano no hábil!! Yo siempre le escribo a mi familia en el cartel que voy a volver a estar bien como los otros niños».

Por estas horas, la familia busca acceder a un tratamiento en Houston, Texas (EEUU) que «curó a otros nenes» con la misma patología. «Para eso necesito de tu ayuda para poder salvar mi vida. Te regalo una frase del principito: “Dar amor no agota el amor, por el contrario, lo aumenta. La manera de devolver tanto amor es abrir el corazón”

Quiero seguir regalando AMOR!!!!!», escribieron.

Para colaborar con la familia: