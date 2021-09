Trabajadores del hospital de Quilmes piden la renuncia del director Juan Fragomeno

Trabajadores del hospital de Quilmes volvieron a pedir la renuncia del director de ese nosocomio, el Doctor Juan Manuel Fragomeno. Lo señalan como uno de los principales responsables del lo que consideran la “aplicación de las políticas que llevaron al desastre a la institución”.

El reclamo, que no es nuevo, toma impulso este miércoles en medio de la masiva presentación de renuncias en el gabinete del Presidente Alberto Fernández. En ese sentido, los trabajadores agrupados señalaron que “en particular de la salud, en casi dos años de pandemia, han hecho un desastre: la primera línea que enfrentó una enfermedad desconocida, el personal de salud, ha sobrevivido bajo la línea de la pobreza (con dos o tres empleos para llegar a fin de mes) y sin vacaciones. Sin embargo, y a pesar de la crisis que representa ésto, aún no hemos escuchado sobre la presentación de la renuncia del director del Hospital de Quilmes, Juan Fragomeno, responsable directo de la aplicación de las políticas que llevaron al desastre a la institución”, expresaron trabajadores del hospital Iriarte de Quilmes en un comunicado.

“Fragomeno -en el año 1999- impulsó la destrucción del pabellón histórico de ortopedia del Iriarte, en el 2003 fue denunciando en la Suprema Corte bonaerense por reutilización de materiales descartables -siendo director del Mercante- y actualmente nadie puede explicar el destino de la puesta en valor (miles de millones de pesos) anunciada en 2020. Estas son las grandes cuestiones, porque hay muchas más relacionadas a la corrupción: Plan Sumar, horas extras, ingreso de nuevo personal, facturación de obras que no tienen explicación lógica (como dos ventanas puestas en paredes que dan al aire libre), etc.”, expusieron.

“En cuanto a la gestión, los resultados son visibles: dos edificios con peligro de derrumbe, faltantes de insumos y medicación, tres meses sin tomógrafo (en medio de la ola más cruenta de contagios por Covid), baños clausurados, canillas de plásticos, colchones para pacientes podridos, cables colgando, puertas de aislamiento sin picaportes, el laboratorio y los pasillos del subsuelo siempre inundados cada vez que llueve, aguaceros de baños que caen sobre las habitaciones que están debajo, obras que se anuncian y nunca se ejecutan, humedad y hongos tapados con pintura, ratas, sistema de turnos siempre colapsado, manejo de los Recursos Humanos de manera discrecional, entre una extensa lista de problemas graves”, indicaron los trabajadores.

“La ministra de Gobierno de la Provincia, Teresa García, sostuvo el día de hoy: “Ninguno de nosotros es imprescindible, todos somos reemplazables en la medida que no interpretamos bien lo que la gente espera de nosotros”. Aquí, los funcionarios -que tienen problemas de interpretación- poseen un centenar de razones para que Fragomeno y su equipo no sigan al frente de la institución y, de una vez por todas, se cambie el paradigma de la dirección hospitalaria”, alegaron.

“Sin embargo, y en esto somos muy claros, no alcanza con el cambio de un funcionario, si persisten las mismas políticas. Este cambio debe ser acompañado de aumento salarial que saque de la pobreza al personal de salud -que tanto se homenajeó-, de mejoras edilicias, de actualización de la aparatología, de insumos y medicación, de transparencia en el ingreso de nuevo personal, en el manejo de recursos, en las horas extras y en el servicio de Recursos Humanos, y en la promoción de proyectos científicos, de organización interna y de tecnificación que devuelvan el esplendor a nuestro querido Hospital Isidoro Iriarte”, cerraron los profesionales de la Salud.

Uno de los tantos reclamos de los trabajadores del hospital de Quilmes: