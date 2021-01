Un barrio de Berazategui lleva una semana sin servicio de agua

Vecinos del barrio Jacarandá reclaman a la Municipalidad de Berazategui urgente ante la falta de agua, que lleva una semana. Piden que acerquen un tanque para abastecer a cientos de familias que no pueden (ni deben) pagar por bidones o botellas de agua mineral.

La furia del barrio crece con el paso de los días. De acuerdo con lo que informaron los mismos vecinos, cientos de familias se encuentran sin agua, al menos, desde el miércoles pasado, cuando las canillas se secaron por completo.

Tras varios reclamos, las cuadrillas municipales se presentaron en la zona, hicieron algunos trabajos y reparaciones, pero el problema aún no fue solucionado. “Estamos podridos de esta situación, la municipalidad tiene que solucionar esto de manera urgente. Si no pueden encontrar el problema, que entonces nos traigan un tanque de agua o una cisterna para abastecer a los vecinos, porque esto no puede seguir así”, explicaron.

En efecto, los inconvenientes para bañarse, lavar la vajilla o higienizar las casas se profundizan con el correr de las horas. “Estamos sin poder limpiar los pisos, con todo lo que eso significa en medio de la pandemia. Nos piden que nos quedemos en casa y mantengamos la higiene, pero no tenemos agua!, necesitamos una respuesta urgente”, expresaron.

“Hace unos días se acercó una cuadrilla. Rompieron a ciegas, porque no tienen idea donde está el problema, y se fueron, dejaron todo a medio hacer y nosotros seguimos sin agua. Con este calor y con lo que está pasando con el coronavirus estamos totalmente expuestos, sin poder bañar a nuestros niños, sin agua para cocinar o lavar… es un desastre lo que estamos viviendo”, denunciaron.

