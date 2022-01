Una mujer prendió fuego a un indigente que se encontraba durmiendo en la calle

Una mujer prendió fuego a una persona en situación de calle mientras estaba durmiendo en una vereda del barrio porteño de Pompeya y huyó. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad, aunque la agresora no pudo ser identificada.

El hombre, que estaba en el refugio improvisado con un colchón, frazadas y un carro sobre la avenida Cobo al 1200 sobrevivió sin sufrir heridas de gravedad. En tanto que los vecinos repudiaron el hecho, ocurrido el 26 de diciembre pero dado a conocer a la prensa en las últimas horas.

«No la conozco a la mujer, no sé qué pensar porque no me lo merezco ni yo ni otra persona, cuando vi el video pensé que era un fantasma», declaró esta mañana Joni, la víctima. El hombre agregó: «Lo único que pido es Justicia porque yo no me meto con nadie».

El hombre dijo que, como consecuencia del hecho, sufrió quemaduras en los pies y que al momento del ataque estaba solo pero que usualmente está con su pareja.

«No me quedó nada, tenía colchón, ropa, me quedé con lo puesto», aseguró Joni. El joven dijo ante los canales de televisión que es huérfano, no tiene documentos y no recibe ayuda gubernamental.

Además, pidió a quienes puedan ayudarlo que le acerquen «ropa, un colchón y frazadas» porque -dijo- «me quedé sin nada, solo tengo unas zapatillas que me regalaron ayer».

Por su parte, Fabián, el dueño del local en cuyo frente ocurrió el incendio, relató ante los medios que Jonathan vive hace tiempo en el barrio con su pareja y su perro, y es «conocido por todos los vecinos».

«Son tranquilos, a veces limpia la vereda, me pide una ayuda y la verdad no son problemáticos. En el video se ve que la mujer avisó que los iba a prender fuego. No sé quién es ni por qué lo hizo», afirmó.

Una asesina en grado de tentativa. Fue en Pompeya y la mujer está libre y aun no la identificaron. Prendió fuego a un indigente que se salvó de milagro. pic.twitter.com/X9jkbsJ68b — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) January 5, 2022

Fabián sufrió daños menores en el frente de su negocio por el fuego, pero su casa se llenó de humo y vivió una situación de alarma porque estaba durmiendo, junto a su familia, en su vivienda ubicada en la planta alta del negocio.