Una multitud paraliza Berazategui pidiendo justicia por Brisa

Miles de personas, en su mayoría mujeres, se movilizan este lunes por las calles de Berazategui exigiendo justicia por Brisa Formoso Sobrado. Con pancartas y banderas, cantando o haciendo silencio, el #niunamenos vuelve a resonar en las calles de la ciudad.

Ya en la mañana, la convocatoria en la Plaza de los Bomberos reunió a decenas de mujeres, allegados y familiares a Brisa, quienes desde allí se dirigieron hacia la Municipalidad. «Queremos justicia, queremos que no nos sigan matando, queremos que la justicia cambie para que no nos falte ninguna piba más. Basta de mirar para otro lado», pidió Antonella, una de las presentes, a Periódico El Progreso.

La marcha paró frente a las fiscalías de Berazategui, en 14 y 138. «Pedimos a la justicia que el asesino pague, esto no puede quedar así. Queremos que haya más seguridad en el barrio, esto pasó a una cuadra de una garita policial, Brisa gritó y nadie la escuchó… ¿nadie vio como la llevaron hasta ahí? mas de un día estuvo el cuerpo de Brisa tirado como un perro, ¿cómo puede ser?», se preguntó Rocío, otra de las presentes en la movilización.

Exigen seguridad frente a la comisaría

Otro de los lugares de convocatoria es la comisaría 4ta. de Hudson. Cientos de vecinos se acercaron con pancartas, bombos y cacerolas para reclamar justicia y seguridad, dos deudas eternas que el Estado mantiene con los ciudadanos.

Frente a ellos, los policías cercaron la seccional e impidieron que los manifestantes se acercaran hasta la puerta. «Queremos que el comisario de la cara, que nos diga por qué nadie vio nada siendo que hay una garita a pocos metros de donde mataron a Brisa; es una vergüenza que esto ocurra con nuestras pibas, frente a la policía y nadie haga nada», se quejaron.

Uno de los momentos más emotivos se dieron en pleno centro de Berazategui. Unas cien mujeres, algunas de ellas pertenecientes a movimientos sociales, hicieron una «marcha del silencio» para pedir por el fin de la violencia machista, así como también una «Reforma judicial feminista», consigna que se podía leer en una de las banderas que portaban.

«Justicia, justicia, justicia»

«Estamos muy enojadas», explicó Marcia. «Queremos justicia por Brisa, y queremos justicia por todas las chicas que son asesinadas y que sufren violencia machista todos los días. Queremos un país en donde los asesinos cumplan condena perpetua, porque a las chicas que matan todos los días nadie les devuelve la vida. Brisa era mamá de una nena chiquita, era hija, era nieta, sobrina y amiga de muchas mujeres que hoy lloramos porque no podemos abrazarla por culpa de un hijo de p… que la violó y la mató para tirarla en un descampado».

Al grito de «Ni una menos, vivas nos queremos», y «justicia», y entre lágrimas, decenas de mujeres (muchas de ellas acompañadas por sus hijas menores, de 8 o 10 años) continuaran la protesta y marcharon hacia Mitre y 14.

Desde allí, la marcha regresó hasta las vías, donde durante varios minutos impidieron el paso de tres y automóviles en el cruce con la 14. «Queremos justicia y queremos seguridad, queremos que nuestras hijas salgan de casa y saber que van a estar bien», dijo Mariana a este medio. «Tengo una nena de 16 años que empezó a salir con sus amigos hace poco, y cosas como esto que pasó con Brisa me generan un miedo enorme, no saber si tu hija va a volver a tu casa es una sensación que no se la deseo a nadie, no puedo imaginar lo que está sufriendo la familia (Ndr: de Brisa) en estos momentos», agregó.

La investigación

La causa que investiga el femicidio de Brisa fue caratulada «Homicidio agravado por mediar violencia de género” y está a cargo del fiscal Daniel Ichazo. El funcionario judicial pidió la detención del único sospechoso, Iván Morales (23), a quien se lo ve bailando con Brisa horas antes de que la joven fuera asesinada. El acusado se negó a declarar, por lo que continuará detenido mientras se esperan los resultados definitivos de la autopsia al cuerpo de Formoso Sobrado.

Según la reconstrucción de los hechos que hicieron hasta el momento los investigadores, Brisa fue víctima de un ataque sexual y luego estrangulada con su pantalón. Ese crimen se dio entre las 7 y las 8 de la mañana, según lo establecido por los forenses, por lo que el cuerpo permaneció en el descampado durante casi 36 horas antes de ser encontrado por dos menores que deambulaban por el predio de calle 45 y 147.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género llamá al 144. Es una linea gratuita que brinda asistencia y contención las 24 horas los 365 días. También podés comunicarte por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar