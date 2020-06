Vecina de Berazategui vive un calvario por una invasión de ratas

Desde hace años que reclama a la Municipalidad.

Una joven de Berazategui reclama desde hace meses por una invasión de ratas que debe soportar en el barrio Jacarandá. Asegura que ya reclamó en reiteradas oportunidades, pero desde la Municipalidad no le dan respuesta.

Según la mujer, «en el CAV (Centro de Atención al Vecino) no me atiende nadie. Vivo en el barrio de Jacarandá y hace años hay una invasión de ratas debido a un deposito abandonado», del que, asegura, sus dueños no se ocupan de limpiar.

«La peste es peor a nivel que las ratas se meten en las casas y caminan sobre las mesas, mesadas y cosas de uso común de la vivienda, en toda la manzana. La razón de este reclamo es porque pueden trasmitir múltiples enfermedades, inclusive el letal hantavirus», señaló preocupada.

«Más allá de que es totalmente antihigiénico y algo que nos sobrepasa para poder erradicarlo por nuestros propios medios, necesitamos una respuesta ante el reclamo», pidió la joven, quien dio ejemplos de cómo afecta la invasión de ratas su día a día.

«En mi caso particular, rompen tejidos de las ventanas de la casa para entrar. Si la casa está herméticamente cerrada, se la rebuscan y entran igual por cualquier agujero. Se comen la comida que esté al alcance, plantas, cables de corriente eléctrica. Defecan en la mesada de la cocina… Ya no damos a basto con cebos, tramperas, veneno para ratas. Tampoco con productos de limpieza porque vivimos desinfectando constantemente. Literalmente es UN ASCO. No podemos salir al patio porque andan sueltas ahí», explicó.

«Necesitamos una inmediata solución de cuestiones de salubridad y limpieza», pidió la vecina.