Vecino de Lanús es el primer contagio por transmisión comunitaria de la variante Delta en la Provincia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó hoy que se detectó en la provincia de Buenos Aires el primer caso de un contagiado con la variante Delta del coronavirus por transmisión comunitaria, sin contacto con alguien que haya viajado al exterior.

Durante una conferencia para precisar la situación epidemiológica de la provincia, que brindó junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, Kicillof explicó que se trata de una persona que vive en el distrito bonaerense de Lanús pero que trabaja en la Ciudad de Buenos Aires.

“Hemos logrado en la provincia de Buenos Aires demorar el ingreso de la variante Delta y en cuanto a la circulación comunitaria, veníamos solo con casos encapsulados en medidas de aislamiento pero por primera vez detectamos un caso de Delta que no es producto ni de un viajero ni de un contacto con viajero”, informó el gobernador.

Previamente, el ministro Kreplak subrayó: “Detectamos un caso que es de una persona sin nexo de viaje. Esta persona vive en Lanús pero trabaja y se contagió en la Ciudad de Buenos Aires donde desempeña sus actividades”.

En ese contexto, afirmó que “la transmisión comunitaria empieza a darse”.

Kicillof resaltó que en la provincia se mantuvieron los aislamientos de quienes vuelven del exterior en hoteles, pero, dijo “en otras jurisdicciones se toman medidas de menor control”, al referirse a las medidas sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires.

“Por ahora detectamos un solo caso, y, según indica todo, fue un compañero de trabajo que tenía esta variante y la contagió. Seguiremos investigando y mejorando los cuidados”, apuntó.

“Por búsqueda se encontró a esta persona, venimos insistiendo la necesidad de hacer aislamiento a personas que vienen del exterior en hoteles, pese que no es simpático, es necesario, y habíamos logrado no tener casos y no habíamos encontrado Delta y ahora encontramos”, lamentó el ministro.

Aseguró que “se hizo un trabajo muy grande para retrasarlo en el tiempo, sobre todo con las medidas de cuidado en la provincia”, pero con este caso indicó que “ahora la transmisión comunitaria empieza a darse”.

En ese marco, precisó que la provincia de Buenos Aires continuará la obligatoriedad “del aislamiento de hoteles de 4 días, más 3 días en domicilio, más la realización de hisopados” en cada una de las personas que llegue del exterior ya que, dijo, “eso nos permitió encontrar 58 casos confirmados”.

“Unos 55 viajeros detectamos en hoteles, un 30% se produjo en la llegada al país, hay 2 casos previos al inicio de aislamiento de familiares convivientes, pero hay un caso que es de una persona sin nexo de viaje”, subrayó al referirse al primer caso registrado de circulación comunitaria de la cepa Delta.