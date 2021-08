Vecinos de Berazategui, furiosos con Mussi por la falta de agua

Otra vez el agua. Un problema que el Intendente se comprometió a solucionar para el verano pasado pero que parece no tener fin.

Checho, vecino de Berazategui Centro, indicó que “nunca hay agua en el centro. Vivo cerca de Control Urbano, y ya se que vivo en Berazategui y siempre estuvo el problema…pero vivimos llevando ropa a lavar de mí viejo y de mis suegros”, se quejó con razón el hombre.

La falta de agua es un problema recurrente que los vecinos padecen desde hace años, en especial a partir de la proliferación de barrios privados y el crecimiento poblacional que ha atravesado el distrito, algo que no fue acompañado por obras por parte de la gestión de Juan José Mussi.

“Imposible vivir así, tengo un nene de 4 años, y cuando lo baño debo cargar un balde con agua fría del dispenser para con la caliente de ducha poder bañarlo…”, precisó Checho, quien pidió: “Intendente, deje de darle agua a los edificios y a los country”.

Los vecinos insisten en que no es un problema de cisternas o bombas de succión, ya que “no hay agua en la red. Pusimos una bomba a motor pero no entra nada de agua, apenas un hilo de noche”, sostuvo Viviana, otra de las vecinas del centro damnificadas. “Hay mucha bronca con el Intendente porque prometió algo que no se está cumpliendo: dijo que se iban a solucionar estos problemas y seguimos esperando”.

“Realmente siempre (la misma) bicicleteada con el agua. Tantos años con la misma gente y el problema es el mismo no hay solución”, se quejó Ana, otra de las damnificadas.