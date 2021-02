Vecinos de Berazategui volvieron a exigir seguridad el jueves por la tarde con una nueva movilización a la comisaría 1°. Los reclamos, que se repiten dia a dia desde hace años, parecen no hacer eco en la dirigencia local y provincial, responsables de dar una solución.

Pasadas las 19 horas, los “vecinos autoconvocados” fueron llegando hasta la seccional de la calle 11 con pancartas, cacerolas y silbatos. Acompañados por sus hijos e hijas, dejaron en claro que seguirán con las protestas hasta obtener una solución.

Durante el reclamo, una joven dio detalles de un brutal ataque sufrido en la vía pública. Detallo cómo la golpearon y amenazaron para secuestrarla, algo que afortunadamente no ocurrió. Lo que más sorprende de su relato (o no tanto) es que cuando intentó denunciar el hecho no la tomaron en serio, algo que causó indignación entre quienes escuchaban atónitos su testimonio.

Otros de los presentes también contaron y detallaron hechos de inseguridad de los cuales fueron víctimas. Sin embargo, la sensación que se llevaron es de “que no nos escuchan, pareciera que a nadie le importa”, según detalló una de las vecinas que estuvo presente.

Fuentes policiales consultadas por PeriodicoElProgreso comentaron que entienden el reclamo de los vecinos, pero reiteran que trabajan todos los días para prevenir delitos “con lo que tenemos”.

Precisamente la cantidad de patrulleros y equipamiento con el que cuenta la Policía de Berazategui fue tema de preocupación durante la protesta. “Fuimos a reclamar seguridad y terminamos escuchando los reclamos de la Policía porque no están equipados. Es un desastre Berazategui”, sostuvieron.