Echaron a chofer de Vía Bariloche que se negó a conducir por falta de descanso

Los conductores “son rehenes” de la empresa.

Un ex chofer de Vía Bariloche denunció que fue echado por negarse a salir a la ruta sin haber descansado lo suficiente. Denuncia que sus ex compañeros trabajan bajo amenazas y que no se les permite quejarse ante este tipo de situaciones.

El chofer es Esteban, uno de los despedidos de El Rápido que hace un año fueron absorbidos por Vía Bariloche. Tras el accidente en Samboronbón denunció publicamente que los conductores “son rehenes” de la empresa y tienen temor a quedarse sin trabajo. “Yo me negué a salir porque estaba cansado y me echaron”, explicó Esteban. Según informó, su caso está ahora en manos del Ministerio de Trabajo.

Precariedad

Además aseguró que los trabajadores del sector se encuentran en absoluta precariedad, y que son amenazados con despidos en caso de que alguno hable o se anime a denunciar lo que ocurre. “No dormimos, no nos pagan los feriados, trabajamos sin franco”, enumeró el chofer, que fue echado el 16 de enero pasado.

Cabe recordar que el pasado martes, una unidad de Vía Bariloche despistó y volcó a la altura de San Borombón. Por la gravedad del impacto, dos personas perdieron la vida y otras 13 resultaron heridas, de las cuales una de ellas se encuentra internada en el hospital de La Plata, en estado crítico. En tanto, a una mujer de 65 años debieron amputarle el brazo izquierdo.

El ómnibus había partido a las 0.30 del martes de la estación de ómnibus de Mar del Plata y llevaba a bordo 38 pasajeros, con destino a General Pacheco.

En medio de la tragedia, el acompañante del conductor reconoció que el chofer “se durmió”. “Lo dejé dormir dos o tres horas y después lo desperté para que maneje 100, 150 kilómetros, y se durmió”, relató.