Victimas de intento de secuestro, indignadas con la actitud de Mayra Mendoza

Las dos jóvenes que sufrieron un intento de secuestro el pasado sábado en Quilmes Oeste, salieron a repudiar los dichos y la actitud de la intendenta Mayra Mendoza, quien el jueves salió a desacreditar esa denuncia.

Melanie, una de las víctimas, habló en exclusiva con el sitio ‘Mirada de Quilmes Oeste’ y expresó su indignación contra Mayra Mendoza, luego de que la intendenta desacreditarla lo ocurrido, al publicar en sus redes sociales y difundió a través del área de prensa un comunicado en donde aseguraba que no hubo un intento de secuestro, sin que se tratara de un robo.

“Estoy indignada con ella (Mayra Mendoza), y estoy segura de que salió a decir eso porque no quisimos hablar con ella. La Secretaría de la Mujer se contactó con Lara (a quien quisieron secuestrar), pero nosotras decidimos no ir para no involucrarnos en lo que es política”, explicó Melanie, la otra joven víctima del hecho de inseguridad.

“Pero ahora esta mujer (Mendoza) sale y dice eso para quedar bien parada. Yo al principio no quise tomar partido por nada, solo quería que se hiciera algo. Pero ahora lo único que se logra con esto es hacernos más daño a nosotras para quedar ellos (la intendencia) bien parados”, manifestó la joven.

Melanie explicó además porque rechazó una reunión con la intendenta, y dijo que de ninguna manera se dejarían usar políticamente: “Quiero que eso se sepa. Por eso no fuimos a verla, porque no queríamos que se meta todo el tema de la política y los partidos”, al tiempo que dijo que viven “con miedo”.