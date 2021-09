Víctimas de Zisuela denuncian que “Toda la municipalidad sabía lo que hacía”

Paula, una de las víctimas de la red de explotación sexual liderada por Daniel Zisuela, ex concejal de Florencio Varela, contó detalles de cómo cooptaba y manipulaba a jóvenes menores de edad en extrema vulnerabilidad el ahora condenado a prisión. Además, se refirió a la complicidad de colaboradores que lo rodeaban y al infierno que vivió durante los años que fue obligada a prostituirse.

La mujer contó en una nota que dio a Página 12 que en 2015 trabajaba en el Consejo Escolar de Florencio Varela, un ámbito donde los acosos eran moneda corriente, al punto de que un funcionario de esa institución le ofreció la titularidad del cargo a cambio de sexo. Paula denunció el episodio en la fiscalía penal de Florencio Varela: al consejero lo condenaron con tareas comunitarias y a ella la despidieron.

Ese mismo año conoció a Daniel Zisuela, concejal de Florencio Varela quien le prometió que le conseguiría un trabajo. “Un día me invitó al bar Prins que está en el Cruce Varela y me ofreció que tenga sexo con él con un pago a cambio. Ya me venía manoseando, yo no tenía para comer en mi casa, ni siquiera una cama donde dormir y en ese momento tenía la tutela de mi sobrino discapacitado. Mi mamá era la única que trabajaba y pagaba las cuentas. No tuve otra alternativa. Acepté por necesidad. El problema fue que más tarde las cosas se fueron agravando. Si no hacía lo que él decía me golpeaba, me obligó a tener relaciones sexuales con otras mujeres y hombres, una vez me negué y me dio una golpiza terrible. Después fui conociendo a otras chicas que eran seleccionadas por él para entregarlas a otros tipos que son funcionarios municipales y miembros de sindicatos”, relató Paula.

Además, la joven dio detalles respecto de que Zisuela había creado una red de trata de menores de edad, al punto de contar con una estructura de cómplices y colaboradores que le otorgaban total impunidad: “Toda la municipalidad sabía lo que él hacía, pero nadie hizo nada porque, además, Zisuela era familiar de un alto jefe de policía de Quilmes de apellido Centurión”, aseguró.

“Cuando se enteró que iba a irme me golpeó muy feo y me amenazó de muerte, me dijo que iba a contratar a un drogadicto para que me mate y parezca un accidente y nadie se iba a dar cuenta. Desde ese momento viví escondida, estaba deprimida, me quise suicidar”, relató la joven.

Entre los colaboradores del concejal proxeneta, las víctimas mencionan a Mirta Rojas, referente de Libres del Sur y candidata a concejal en la lista de Florencio Randazzo en Varela, quien lo visitaba asiduamente en el Consejo Deliberante. Paula explica como operaban juntos: “Ella le entregaba chicas a Zisuela y recibía un dinero a cambio. Eso lo vi dos veces, una vez en el Concejo Deliberante y otra en El Jagüel, un restaurante que está frente al Consejo. Rojas tiene un merendero, hay jovencitas que están siendo abusadas por esta señora que además tiene custodia policial mandada por la municipalidad. Es terrible lo que está pasando. Es una persona que se comprobó que era cómplice de Zisuela, y que está implicada en el delito de prostitución.”

La lista de dirigentes gremiales y políticos denunciados en la Justicia como involucrados en la red de trata de Zisuela es larga, a muchos Paula los vio entrar y salir de la oficina que Zisuela tenía en el consejo deliberante donde realizaba sus “transacciones” y “vendía” a las pibas, como es el caso de gerentas de Anses de Florencio Varela a quien Zisuela le facilitaba jóvenes para prostituirlas.

Según publica Página 12, en el entramado que se expuso en las denuncias judiciales de explotación sexual figuran Darío Olmedo, secretario general de ATE Varela, Juan Olmedo, ex secretario general de UOCRA, Diego Giménez, ex tesorero de UOCRA y candidato a concejal en la lista de Juntos, Hugo Pereyra, secretario de Articulación Institucional del Municipio de Florencio Varela, Isabelino “Negro” Barraza, funcionario de la Subsecretaría de Seguridad y Defensa Civil de la Municipalidad de Florencio Varela, Franco Risso, subsecretario de Defensa Civil, Coordinación y Logística del municipio, Pamela Sosa, ex colaboradora de Daniel Zisuela, militante del Frente de Todos y Cacho Escobar, empresario vinculado a UOCRA.

Otra de las víctimas es Brenda Acuña, quien denunció que Zisuela comenzó a prostituirla a los 16 años, cuando se encontraba en situación de calle, como muchas de las chicas que el concejal explotaba sexualmente. “Él se obsesionó con ella, la pasó muy mal, como no tenía a dónde ir estuvo viviendo un tiempo en mi casa”, contó Paula, que agregó que “Todas éramos su mercadería y nos ponía precio, eran chicas que estaban en una situación muy difícil, lo hacían por necesidad y también por miedo, porque una vez que ingresabas no podías salir fácilmente”.

Eran engañadas porque él les hablaba de una propuesta de trabajo y después no te daba opción. A nosotras nos hacía llevar gente para repartir volantes, después elegía a las pibas que le gustaban y nos obligaba a que le llevemos a esas pibas, nos cagaba a trompada para que las llevemos. Ellas aceptaban porque no tenían para comer. El abusaba porque tenía poder y plata y nos tomaba como un objeto que vendía y se enriquecía con nosotras. En varias oportunidades lo vi con un maletín negro lleno de plata y acostumbraba a tener en los sacos, rollos y rollos de muchísima plata”, cerró la mujer.

