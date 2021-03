Víctor Hugo Morales, internado por una pulmonía bilateral derivada del coronavirus

Víctor Hugo Morales tuvo que ser internado este martes por un cuadro de pulmonía bilateral, derivado de su diagnóstico de Coronavirus.

En la apertura de La Mañana, su programa en AM750, el periodista había dicho que se encuentra en buen estado de salud y que no siente “ni fiebre ni nada”, aunque precisó que sí perdió el olfato días atrás.

“Siento que me ahogué en la orilla, no llegué a la vacuna y esto determinó que pegue con el COVID-19. Buena parte del año estuvo encerrado, pero me abrí de a poco, al canal y a las salidas con protocolos”, contó Víctor Hugo.

Sin embargo, esta tarde tuvo que ser internado y continúa en observación.