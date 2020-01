Violó al bebé de su ex, está prófugo y la amenaza por Facebook

Rubén Oscar Pérez continúa prófugo de la Justicia, acusado de violar al bebé de su ex pareja, de 13 meses de vida. Ahora, el sujeto amenaza a la mujer por las redes sociales, mientras la criatura continúa internada en terapia intensiva.

Griselda, la madre del bebé, recibió un mensaje agresivo por parte de Pérez y denuncia que es amenazada por él. Pérez, que es buscado por la Policía Bonaerense, desde una cuenta de Facebook le pidió amistad a más de 400 mujeres y a hombres que parecen ser viejos amigos o conocidos.

El hecho ocurrió el 4 de noviembre del año pasado cuando, Griselda salió de su casa a hacer compras. Su bebé, fruto de una relación anterior, estaba siendo cuidado de Pérez. 30 minutos más tarde, cuando la mujer volvió de comprar se encontró a su novio en la puerta de calle, que le dijo:. “El nene no despierta, no sé, le pasa algo. Parece que no respira”.

Una vez en el hospital los médicos revisaron al bebé y decidieron internarlo en terapia intensiva. Le contaron a la madre que su hijo había sido violado, golpeado y asfixiado. En el mismo momento, Rubén Oscar Pérez se escapaba.

“Ella le había escrito a su Facebook hace algunos días con la esperanza de que le responda y saber donde estaba. Quería que pise el palito. Pensó que no iba a servir pero la semana pasada le respondió agrediéndola. Ella le siguió el hilo de la conversación e incluso le dijo que lo extrañaba para sacarle algún dato pero nada, solo encontró hostilidad”, contó una tía del bebé.

Amenazas

Pérez está prófugo después de violar al bebé de su ex pareja y ahora la amenaza por Facebook: “Yo no arruiné a nadie, hija de puta. Estas de piya (sic) vos, basura”.

“Cómo podes creer que yo viole a tu bebé. Me duele en el alma que creas eso siendo que vos compartiste lindos momentos conmigo. Yo te amo con locura y jamás haría una cosa de esas y mucho menos a una criatura”, le escribió. Y en otro mensaje aseguró que “Yo me voy a matar”.

Según fuentes policiales, Pérez estaría escondido en la localidad de Alejandro Korn o muy cerca de allí. La Justicia cree que se esconde en algún campo cercano, donde es difícil atraparlo ya que tiene experiencia en zonas alejadas, además de la capacidad de pasar varios días a la intemperie.