Luego de 16 años, vuelve la exitosa serie ‘Friends’

Sus protagonistas lo confirmaron en las redes sociales.

Se confirmó en las últimas horas que los protagonistas de la exitosa serie televisiva Friends volverán a reunirse en un especial que estará disponible en HBO el próximo mes de mayo.

Los seis protagonistas de Friends, los creadores de la serie y los estudios Warner Bros. han alcanzado un acuerdo para preparar juntos este especial después de varias negociaciones. Así lo confirmaron fuentes citadas por el medio especializado The Hollywood Reporter.

Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Matt Leblenc (Joey), Lisa Kudrow (Phoebe), Matthew Perry (Chandler) y David Schwimmer (Ross) han hecho pública la noticia con publicaciones en sus cuentas de Instagram acompañadas del mensaje “Está pasando…” Por su parte, la productora también ha publicado la noticia escribiendo The One That They Got Back Together, aludiendo a la forma de la serie de nombrar sus capítulos.

Los miembros del reparto (que según aseguran los medios estadounidenses cobrarán unos 2,5 millones de dólares cada uno por su trabajo) se juntarán en el estudio de filmación n° 24 de Warner Bros., el mismo en el que la serie Friends se grabó entre 1994 y 2004 y será la carta de presentación para HBO Max, el nuevo servicio de WarnerMedia que tendrá los derechos de emisión de Friends tras abandonar Netflix.